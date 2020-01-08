Наталья Водянова похвасталась новым шикарным домом в Париже

«Рождество совпало с нашим переездом в новый дом. В елке совершенно случайным образом обнаружилось гнездо, поэтому я уверена, что оно станет знаком всего хорошего, что произойдет здесь в будущем», - написала Водянова и пожелала поклонникам счастья, любви и здоровья. Судя по опубликованным моделью снимкам, теперь она живет в роскошном особняке с полноценным дровяным камином, высокими потолками и шикарной лепниной.Отметим, что в Париж Водянова перебралась из-за Антуана Арно, за которого в ближайшем будущем собирается выйти замуж. Теперь знаменитость живет во Франции вместе со своими тремя детьми, рожденными в предыдущем браке. Прежде звезда подиума жила в Англии.