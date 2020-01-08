Елена Яковлева осудила спектакль режиссёра Кирилла Серебренникова за использование нецензурных выражений
После посещения спектакля Кирилла Серебренникова Елена Яковлева решила поделиться впечатлениями со своими поклонниками. Артистка осудила режиссёра за использование нецензурных слов в постановке.
Недавно Елена Яковлева посетила спектакль режиссёра Кирилла Серебренникова и осталась недовольна наличием в нём бранных слов. Актриса утверждает, что недопустимо применять подобные фразы на сцене театра. Яковлева рассказала, что в реальной жизни и так слишком много жестокости и бранных слов, поэтому не имеет смысла использовать их и в постановках. Лауреат Государственной премии РФ осуждает тех, кто прибегает к нецензурным выражениям как жизни, так и в работе. А спектакли, в которых пытаются усилить эмоции такими словами, старается избегать.
Артистка сообщила, что побывала на спектакле режиссёра и была шокирована тем, что во время действия со сцены сыпались ругательства. Народная артистка РФ так и не смогла досмотреть до конца постановку и приняла решение покинуть театр. Яковлева думает, что таким образом режиссёр хочет показать другую сторону современного искусства, но актрисе некомфортно при этом присутствовать. В тоже время суждения поклонников по поводу этой ситуации разделились. Одни уверены, что нецензурные выражения ярче описывают обстановку и характер персонажа, а другие соглашаются с Еленой Яковлевой и считают бранные слова недопустимыми для звучания в стенах театра.
Недавно Елена Яковлева посетила спектакль режиссёра Кирилла Серебренникова и осталась недовольна наличием в нём бранных слов. Актриса утверждает, что недопустимо применять подобные фразы на сцене театра. Яковлева рассказала, что в реальной жизни и так слишком много жестокости и бранных слов, поэтому не имеет смысла использовать их и в постановках. Лауреат Государственной премии РФ осуждает тех, кто прибегает к нецензурным выражениям как жизни, так и в работе. А спектакли, в которых пытаются усилить эмоции такими словами, старается избегать.
Артистка сообщила, что побывала на спектакле режиссёра и была шокирована тем, что во время действия со сцены сыпались ругательства. Народная артистка РФ так и не смогла досмотреть до конца постановку и приняла решение покинуть театр. Яковлева думает, что таким образом режиссёр хочет показать другую сторону современного искусства, но актрисе некомфортно при этом присутствовать. В тоже время суждения поклонников по поводу этой ситуации разделились. Одни уверены, что нецензурные выражения ярче описывают обстановку и характер персонажа, а другие соглашаются с Еленой Яковлевой и считают бранные слова недопустимыми для звучания в стенах театра.