Елена Яковлева осудила спектакль режиссёра Кирилла Серебренникова за использование нецензурных выражений





Недавно Елена Яковлева посетила спектакль режиссёра Кирилла Серебренникова и осталась недовольна наличием в нём бранных слов. Актриса утверждает, что недопустимо применять подобные фразы на сцене театра. Яковлева рассказала, что в реальной жизни и так слишком много жестокости и бранных слов, поэтому не имеет смысла использовать их и в постановках. Лауреат Государственной премии РФ осуждает тех, кто прибегает к нецензурным выражениям как жизни, так и в работе. А спектакли, в которых пытаются усилить эмоции такими словами, старается избегать.Артистка сообщила, что побывала на спектакле режиссёра и была шокирована тем, что во время действия со сцены сыпались ругательства. Народная артистка РФ так и не смогла досмотреть до конца постановку и приняла решение покинуть театр. Яковлева думает, что таким образом режиссёр хочет показать другую сторону современного искусства, но актрисе некомфортно при этом присутствовать. В тоже время суждения поклонников по поводу этой ситуации разделились. Одни уверены, что нецензурные выражения ярче описывают обстановку и характер персонажа, а другие соглашаются с Еленой Яковлевой и считают бранные слова недопустимыми для звучания в стенах театра.