Звезда проекта "Дом-2" Юлия Щеглова предвидит конфликт с матерью из-за квартиры бабушки





Экс-участница проекта "Дом-2" Юлия Щеглова рассказала, что жила в квартире бабушки до 18 лет, а затем уехала учиться в Хабаровск. Теперь звезда реалити-шоу намерена открыть свой бизнес в родном городе Комсомольске, но там больших денег заработать не получится. Девушка хочет продать квартиру бабушки, но наследницей по закону является ее мать. Тем не менее, женщина, скорее всего, отметила Щеглова, не согласится на сделку, ведь она опасается подобных операций.Юлия Щеглова добавила, что, скорее всего, ей придется поссориться с матерью, хотя на самом деле родственница всегда выступает поначалу против чего-либо, а затем поддерживает наследницу. После того, как мама вышла замуж, добавила звезда, они жили в квартире отчима, там было три комнаты, все обладали равными долями. После развода мужчина купил им однокомнатную квартиру и приписал там, а теперь получается, что родственница получила не только свою часть, но и дочери. Если не получится найти общий язык, отметила Юлия Щеглова, ей придется ругаться и судиться с матерью.