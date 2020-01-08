Samsung привезла на CES 2020 смартфон с гибким экраном принципиально нового формата
Компания Samsung собирается представить в рамках выставки потребительской электроники CES 2020 устройство, презентация которого держалась в секрете до последнего дня. Речь идет о смартфоне с гибким дисплеем, выполненном в принципиально новом форм-факторе.
Примечательно, что уже в начале следующего месяца южнокорейский техногигант планирует представить нашумевший Galaxy Fold 2, выполненный в виде раскладушки. Это устройство должно быть значительно дешевле представленного ранее прототипа, что, как рассчитывает производитель, сделает его более популярным. О том, какими будут следующие модели бренда в сегменте сгибающихся смартфонов, пока ничего не известно, однако на выставке CES 2020 представители Samsung планируют провести закрытое мероприятие, в рамках которого покажут совершенно новое устройство со сгибающимся дисплеем. О новинке пока известно лишь то, что она может получить скручивающийся экран. Никаких других подробностей источники не сообщают.
Эксперты же отмечают, что новый формат может получиться весьма удачным, поскольку позволит исключить риски образования складки в месте сгиба и позволит смартфону в раскрытом состоянии стать полноценным планшетом.
Примечательно, что уже в начале следующего месяца южнокорейский техногигант планирует представить нашумевший Galaxy Fold 2, выполненный в виде раскладушки. Это устройство должно быть значительно дешевле представленного ранее прототипа, что, как рассчитывает производитель, сделает его более популярным. О том, какими будут следующие модели бренда в сегменте сгибающихся смартфонов, пока ничего не известно, однако на выставке CES 2020 представители Samsung планируют провести закрытое мероприятие, в рамках которого покажут совершенно новое устройство со сгибающимся дисплеем. О новинке пока известно лишь то, что она может получить скручивающийся экран. Никаких других подробностей источники не сообщают.
Эксперты же отмечают, что новый формат может получиться весьма удачным, поскольку позволит исключить риски образования складки в месте сгиба и позволит смартфону в раскрытом состоянии стать полноценным планшетом.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:37