"Она отдает деньги мужу и берет вещи по бартеру": Ольга Рапунцель раскрыла секреты Розалии Райсон





Участники проекта "Дом-2" Розалия Райсон и Андрей Шабарин предпочитают не раскрывать подробности своей семейной жизни, однако в последнее время блондинка сдружилась с Ольгой Рапунцель и, видимо, настолько, что раскрыла ей свои секреты. Позже беременная супруга Дмитрия Дмитренко под камерами рассказала, как на самом деле живут коллеги.Ольга Рапунцель отметила, что за Периметром Розалию Райсон не обеспечивал Андрей Шабарин, как многие считают. Не один раз блондинку критиковали, назвая провинциалкой, которая живет за счет состоятельного мужчины из столицы. На самом деле, по словам Рапунцель-старшей, Райсон работала, а вещи приобретала по бартеру. Андрей Шабарин ей денег не давал, а приход на "Дом-2" был выгоден блондинке, чтобы привлечь больше подписчиков и увеличить свой доход.Более того, Ольга Рапунцель отметила, что Розалия Райсон не только не получает денег от мужа, но и отдает ему все свои доходы, при этом требует у Шабарина купить машину. Тем не менее, даже если мужчина исполнит желание его избранницы, неизвестно, оформит ли он автомобиль на нее, или же просто даст покататься.Ольга Рапунцель при этом не понимает, как Розалия Райсон вообще живет с Андреем Шабариным, но ее желания, по словам возлюбленной Дмитрия Дмитренко, можно понять. Она хочет зарабатывать и иметь свой бизнес, как и любая другая девушка, заключила беременная звезда "Дома-2".