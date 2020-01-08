Звезда «Дом-2» Саша Ульянцева созналась в чувствах к Славе Потемкину





Саша и Слава были вместе всего пару месяцев. Эту пару, как говорится, съели бытовые проблемы. Ко всему, Ульянцева замечала, как Потемки,н будучи с ней в отношениях, смотрел на других девушек.Однако теперь Саша Ульянцева признается, что была в рамках проекта, хоть и недолго, но счастлива со Славой Потемкиным.Саша Ульянцева вспоминает, что даже ведущим проекта «Дом-2» говорила, что хочет всегда быть со Славой Потемкиным, и рядом с ним готова на многое.На данный момент Сашу Ульянцеву не смущает тот факт, что она одна. Девушка подчеркивает, что хочет исключительно серьезные отношения и не собирается размениваться на мелочи. Саша Ульянцева уже наверняка знает, какой именно мужчина должен быть рядом с ней, он обязан нести ответственность за свою женщину, а также быть настоящей каменной стеной.