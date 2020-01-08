Дизайн флагманского смартфона LG V60 ThinQ подтвердили на живом фото
Портал Slashleaks опубликовал первые живые фотографии задней панели грядущего флагманского смартфона LG V60 ThinQ, выход которого ожидается в нынешнем году. Примечательно, что данное фото опровергает массу слухов, которые были озвучены ранее.
Так, еще в конце минувшего года появились первые сообщения о том, что южнокорейская компания LG готовит презентацию нового флагманского устройства с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Тогда же сообщалось, что новинка будет представлена в рамках выставки MWC 2020. Более того, инсайдеры отмечали, что речь идет вовсе не о модели G9 ThinQ, а именно о V60 ThinQ. Кроме того, были высказаны предположения, согласно которым, новинка будет сильно отличаться от G9 и получит новую складную конструкцию. Однако недавняя публикация живого фото устройства полностью опровергает информацию о складной конструкции новинки.
Судя по этому снимку, LG V60 ThinQ будет представлен в виде самого обычного устройства в моноблочном корпусе, которое оснащено блоком камер с горизонтальным расположением в центральной верхней части задней панели. Более того, фото фактически подтверждает данные о том, что новинка внешне почти не будет отличаться от предшественника. Впрочем, увидеть LG V60 ThinQ вживую поклонники марки смогут уже совсем скоро. 24 февраля этого года в Барселоне откроет свои двери выставка MWC 2020, в рамках которой гаджет и будет представлен на суд широкой публике.
Так, еще в конце минувшего года появились первые сообщения о том, что южнокорейская компания LG готовит презентацию нового флагманского устройства с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Тогда же сообщалось, что новинка будет представлена в рамках выставки MWC 2020. Более того, инсайдеры отмечали, что речь идет вовсе не о модели G9 ThinQ, а именно о V60 ThinQ. Кроме того, были высказаны предположения, согласно которым, новинка будет сильно отличаться от G9 и получит новую складную конструкцию. Однако недавняя публикация живого фото устройства полностью опровергает информацию о складной конструкции новинки.
Судя по этому снимку, LG V60 ThinQ будет представлен в виде самого обычного устройства в моноблочном корпусе, которое оснащено блоком камер с горизонтальным расположением в центральной верхней части задней панели. Более того, фото фактически подтверждает данные о том, что новинка внешне почти не будет отличаться от предшественника. Впрочем, увидеть LG V60 ThinQ вживую поклонники марки смогут уже совсем скоро. 24 февраля этого года в Барселоне откроет свои двери выставка MWC 2020, в рамках которой гаджет и будет представлен на суд широкой публике.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:23