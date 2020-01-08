Телеведущего Влада Кадони признали родоначальником хайпа на проекте "Дом-2"





Бывшие и нынешние участники проекта "Дом-2" выясняли в программе "Бородина против Бузовой", кто был более искренним, а кто попросту играл на камеру. При этом многие пришли к выводу, что ранее молодые люди показывали свои искренние чувства, тогда как сейчас многие попросту ловят хайп. Тогда эксперты стали выяснять, кто первым начал подстраивать ситуации для своей выгоды и провоцировать других.В итоге Инна Воловичева отметила, что во времена ее пребывания на реалити-шоу Влад Кадони всячески ловил хайп, именно он является родоначальником подобного движения. При этом Ольга Бузова подтвердила, что они не жили вместе, а играли, а Кадони всячески портил избраннице нервы и провоцировал ее.