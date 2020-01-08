«Даже не мечтала об отношениях»: Елена Яковлева вспомнила о тайной влюбленности в женатого Олега Ефремова
Известная актриса театра и кино Елена Яковлева в одном из своих недавних интервью вспомнила о том, как была тайно влюблена в своего женатого коллегу – актера Олега Ефремова. С таким откровенным признанием народная артистка выступила в беседе с журналистами портала «7Дней».
По словам Яковлевой, в молодые годы ей выпала уникальная возможность познакомиться и выйти на одну сцену с сильнейшими актерами театра «Современник». В их числе были Валентин Гафт, Галина Волчек, Лилия Толмачева. Именно с Толмачевой впоследствии у Яковлевой состоялся весьма серьезный разговор о ее супруге – знаменитом актере Олеге Ефремове. Как вспоминает актриса, Ефремов всегда пользовался большой популярностью у женщин, поскольку имел необыкновенную харизму, сражающую буквально наповал. Поговаривали, что кокетничал Ефремов-старший и с Еленой Яковлевой, но она это опровергает. А вот того факта, что она была влюблена в прославленного актера, не отрицает.
«Я даже не мечтала о каких-то отношениях. Нет. Просто была влюблена, как в коллегу. Он очень талантливый, сразу же цеплял каждого. У него были разные женщины, и все они были в него влюблены. Это какая-то невероятная мужская притягательность», - откровенно рассказала народная артистка.
По словам Яковлевой, в молодые годы ей выпала уникальная возможность познакомиться и выйти на одну сцену с сильнейшими актерами театра «Современник». В их числе были Валентин Гафт, Галина Волчек, Лилия Толмачева. Именно с Толмачевой впоследствии у Яковлевой состоялся весьма серьезный разговор о ее супруге – знаменитом актере Олеге Ефремове. Как вспоминает актриса, Ефремов всегда пользовался большой популярностью у женщин, поскольку имел необыкновенную харизму, сражающую буквально наповал. Поговаривали, что кокетничал Ефремов-старший и с Еленой Яковлевой, но она это опровергает. А вот того факта, что она была влюблена в прославленного актера, не отрицает.
«Я даже не мечтала о каких-то отношениях. Нет. Просто была влюблена, как в коллегу. Он очень талантливый, сразу же цеплял каждого. У него были разные женщины, и все они были в него влюблены. Это какая-то невероятная мужская притягательность», - откровенно рассказала народная артистка.