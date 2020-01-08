Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец

Стас Костюшкин вместе с семьёй на время новогодних праздников улетел в Таиланд. Для отдыха певец выбрал Пхукет, где и наслаждается знойной погодой и экзотикой. В своём микроблоге в Instagram экс-участник дуэта «Чай вдвоём» поделился видео, на котором видно, как его жена Юлия Костюшкина заботливо поставляет младшему сыну тарелку с картошкой фри и удивляется тому, что супруг решил заснять её. Спортсменка не растерялась и начала танцевать под музыку. В кадре Юлия Костюшкина появилась в раздельном купальнике и с банданой на голове.Телеведущая показала не только супругу, но и его поклонникам, что пребывает в отличной физической форме. Спортсменка не комплектует по поводу своей фигуры - она свободно двигается в кадре и кажется совершенно раскрепощённой. И хотя некоторые подписчики певца отмечают, что фигура Юлии Костюшкиной не подпадает под установленные стандарты красоты, однако это не мешает ей соблазнять супруга зажигательными танцами. Многие подписчики создателя проекта «A-Dessa» отметили, что его супруга шикарно выглядит, и засыпали её комплименты. Некоторые заявляют, что ему невероятно повезло, ведь его жена отлично выглядит в свои 39 лет.