Редактор журнала "Дом-2" Антон Беккужев прошел пробный кастинг на роль ведущего реалити-шоу





Антону Беккужеву не привыкать выполнять роль ведущего на проекте "Дом-2". Не так давно его отправляли на Сейшельские острова, якобы проведать ребят, а затем приглашали в Периметр. В программе "Бородина против Бузовой" редактору журнала телестройки досталась роль интервьюера участников, которая ранее была у Алексея Купина.Последний выпуск реалити-шоу от 8.01.2020 будет вести тот же Антон Беккужев, в кадре он появится вместе с певицей Ольгой Бузовой. При этом на Лобном месте будут обсуждать в том числе и бывшую избранницу редактора Анну Брянскую, которая недавно, как стало известно, вернулась на реалити-шоу, чтобы найти свою любовь.