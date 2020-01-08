Бывшая жена Марата Башарова отказалась отдыхать с ним в Альпах





Стоит отметить, что еще год тому назад родной брат бывшей супруги артиста рассказал СМИ, что Марат Башаров сломал ей нос, вынудив Елизавету обратиться в травмпункт. Избранница Башарова этот инцидент не комментировала, да и заявления в полицию она не подавала. Однако со знаменитым мужем все-таки развелась. Даже на публике их отношения выглядят идеальными. Однако недавно стало известно о том, что супруга актера отказалась провести новогодние каникулы вместе в Альпах. Поэтому во Францию Башарову пришлось отправиться лишь в компании дочери от первого гражданского брака Амели. А вот Елизавета с их 3-летним сыном предпочла остаться в Москве.«Марат на данный момент на подъеме. У него театральные премьеры, новые кино и телепроекты. В этом году доход будет значительно больше. Подробностей он не рассказывает, но супруга с ним всегда на связи. Складывается ощущение, что у них полноценная семья», - приводит издание слова неназванного коллеги Марата Башарова.