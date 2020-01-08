"Удалили две группы, унижающие мою честь и достоинство": Саша Черно поблагодарила поклонников за поддержку
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно в Instagram выразила благодарность своим поклонникам, благодаря которым удалили две группы, где унижали честь и достоинство звезды. Она отметила, что устала бороться с хейтерами и не понимает, почему ее персона им интереснее своей собственной.
В своем микроблоге Саша Черно поблагодарила своих преданных поклонников за то, что они поддержали ее в борьбе с хейтерами. Звезда отметила, многие могли бы потраченное время направить на что-то более интересное - заработать больше денег, провести его с родными или заняться собой. Но вместо этого люди заходят, по словам проектантки, на ее страницу и критикуют абсолютно все.
Саша Черно добавила, ей страшно смотреть на то, что происходит в соцсетях, и она опасается, что вскоре не сможет нормально выйти на улицу. Тем не менее, добавила звезда "Дома-2", две группы, где унижали ее честь и достоинство, теперь удалены, и это только начало. Возлюбленная Иосифа Оганесяна попросила всех постараться нести в этот мир добро и пользу, становиться тем самым лучше, а не выражать свою злость на страницах абсолютно незнакомых людей.
В своем микроблоге Саша Черно поблагодарила своих преданных поклонников за то, что они поддержали ее в борьбе с хейтерами. Звезда отметила, многие могли бы потраченное время направить на что-то более интересное - заработать больше денег, провести его с родными или заняться собой. Но вместо этого люди заходят, по словам проектантки, на ее страницу и критикуют абсолютно все.
Саша Черно добавила, ей страшно смотреть на то, что происходит в соцсетях, и она опасается, что вскоре не сможет нормально выйти на улицу. Тем не менее, добавила звезда "Дома-2", две группы, где унижали ее честь и достоинство, теперь удалены, и это только начало. Возлюбленная Иосифа Оганесяна попросила всех постараться нести в этот мир добро и пользу, становиться тем самым лучше, а не выражать свою злость на страницах абсолютно незнакомых людей.