"Удалили две группы, унижающие мою честь и достоинство": Саша Черно поблагодарила поклонников за поддержку





В своем микроблоге Саша Черно поблагодарила своих преданных поклонников за то, что они поддержали ее в борьбе с хейтерами. Звезда отметила, многие могли бы потраченное время направить на что-то более интересное - заработать больше денег, провести его с родными или заняться собой. Но вместо этого люди заходят, по словам проектантки, на ее страницу и критикуют абсолютно все.Саша Черно добавила, ей страшно смотреть на то, что происходит в соцсетях, и она опасается, что вскоре не сможет нормально выйти на улицу. Тем не менее, добавила звезда "Дома-2", две группы, где унижали ее честь и достоинство, теперь удалены, и это только начало. Возлюбленная Иосифа Оганесяна попросила всех постараться нести в этот мир добро и пользу, становиться тем самым лучше, а не выражать свою злость на страницах абсолютно незнакомых людей.