"Я толстая, много ем и кричу": Саша Черно пожаловалась на травлю в Сети





В своем микроблоге в Instagram Саша Черно высказалась по поводу травли в Сети. Она отметила, что могла бы пройти мимо несколько раз, когда это говорит один или несколько человек, однако то, что происходит с ней, терпеть звезда не хочет и не понимает, с какой стати. По словам беременной супруги Иосифа Оганесяна, ее постоянно упрекают за лишний вес, крики и ссоры. При этом пишут в основном, как добавила проектантка, те, кому и так есть чем заняться.Саша Черно призвала зрителей не смотреть на нее, если им это не нравится, отметив, что "Дом-2" - это реалити-шоу, там показывают то, что может быть смешно или интересно. Тем не менее, многие смотрят, ищут именно ее в соцсетях, а затем начинают писать негативные комментарии. Все это от нехватки денег, зависти и неудач, уверена Черно. При этом многие еще и пытаются затравить человека, который заступается за звезду, добавила избранница Иосифа Оганесяна.Пост Саша Черно сопроводила снимком, где предстала обритой налысо и предложила хейтерам посоревноваться, кто первый оставит для нее язвительный комментарий.