Специалисты назвали группы людей, для которых сладости особенно вредны





По словам специалистов, торты, пирожные и другие сладости считаются одними из наиболее распространенных продуктов, предпочитаемых сладкоежками. Важен и тот факт, что такие продукты нередко употребляются не по случаю или на праздники, а едва ли не каждый день, что может привести к серьезным последствиям для организма. Так, увлекаться сладостями не стоит людям с лишним весом, поскольку в таких продуктах в большом количестве содержатся крахмал и сахар. Это приведет не только к еще большему увеличению массы тела, но и нарушит работу ЖКТ, приведет к развитию заболеваний костно-мышечного аппарата или дыхательной системы. Кроме того, для людей с ожирением сладости опасны еще и повышенным риском гормональных сбоев.Также не рекомендуется употреблять сладкое людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что в пирожных и шоколадках содержится большое количество жиров, которые приводят к повышению уровня холестерина в крови. Это же касается и людей, страдающих диабетом.