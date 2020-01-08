Ольга Орлова: "Если человек неинтересен, не нужно на него подписываться"

На своей странице в Instagram Ольга Орлова высказалась по поводу негативных комментариев от хейтеров. Знаменитость отметила, что ее всегда удивляло то, что люди пишут колкие замечания тем, кто им неинтересен. Она не заходит на страницы к тем, чья жизнь ее не интересует, а потому решила закрыть возможность комментирования ее снимков для тех, кто не подписан.Ольга Орлова добавила, что хочет общаться только с теми, кому интересна она и ее жизнь, а также спросила у своих фолловеров, кому нужны кокосы. Певица уверена, что к ней заходят только умные и образованные люди с хорошим чувством юмора.