Младшая дочь Ксении Бородиной Теона насмешила Сеть бровями «как у мамы»

Телеведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина отдыхает вместе с супругом Курбаном Омаровым и дочерьми в Таиланде, откуда делится с подписчиками забавными снимками и видео. Недавно знаменитость показала забавный ролик с участием младшей наследницы. Теона подошла к маме и отметила, что она сделала себе макияж. При этом ее брови были очень смешными, на что Бородина спросила у дочери, видела ли она, чтобы звезда хоть раз делала себе такие брови. Девочка кивнула, утвердительно ответив: "Да".В ответ Ксения Бородина заметила, что она не делает макияж на отдыхе, красится косметикой там только девочка, а затем спросила, она накрасила только брови или что-то еще. Теона отметила, что еще и щеки и губы. Потом знаменитость и дочь зашли в комнату, где Теона увидела себя в зеркале и решила смыть макияж, а потом накраситься заново. Брови ей не понравились.Видео буквально взорвало Сеть. Многие писали смешные смайлы в комментариях, отмечая, что Теона, как всегда, очень забавна. «Какая она у вас классная», «Тея — просто бомба», «Какая же модница. Вся в маму», «Аккуратные брови. Теперь я знаю, какие они», «У нас полстраны с такими ходит», — высказываются в Сети.