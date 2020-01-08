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Младшая дочь Ксении Бородиной Теона насмешила Сеть бровями «как у мамы»

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина на своей странице в Instagram показала забавный ролик с участием ее четырехлетней дочери Теоны. Девочка на отдыхе в Таиланде решила сделать макияж и удивила Сеть бровями «как у мамы».
Младшая дочь Ксении Бородиной Теона насмешила Сеть бровями «как у мамы»

Телеведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина отдыхает вместе с супругом Курбаном Омаровым и дочерьми в Таиланде, откуда делится с подписчиками забавными снимками и видео. Недавно знаменитость показала забавный ролик с участием младшей наследницы. Теона подошла к маме и отметила, что она сделала себе макияж. При этом ее брови были очень смешными, на что Бородина спросила у дочери, видела ли она, чтобы звезда хоть раз делала себе такие брови. Девочка кивнула, утвердительно ответив: "Да".

В ответ Ксения Бородина заметила, что она не делает макияж на отдыхе, красится косметикой там только девочка, а затем спросила, она накрасила только брови или что-то еще. Теона отметила, что еще и щеки и губы. Потом знаменитость и дочь зашли в комнату, где Теона увидела себя в зеркале и решила смыть макияж, а потом накраситься заново. Брови ей не понравились.

Видео буквально взорвало Сеть. Многие писали смешные смайлы в комментариях, отмечая, что Теона, как всегда, очень забавна. «Какая она у вас классная», «Тея — просто бомба», «Какая же модница. Вся в маму», «Аккуратные брови. Теперь я знаю, какие они», «У нас полстраны с такими ходит», — высказываются в Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:02

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