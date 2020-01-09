Harley-Davidson планирует представить спецверсию пикапа GMC Sierra
Компания Harley-Davidson, ставшая легендой в мире мотоциклов, планирует в обозримом будущем представить широкой публике собственную версию полноразмерного пикапа GMC Sierra. Сообщается, что автомобиль будет выставлен на суд публики уже в конце января текущего года.
Вообще, компания Harley-Davidson давно сотрудничает с автопроизводителями, в частности с Ford. К примеру, еще в 2000 году они совместно представили специальную версию пикапа F-150, над созданием которой поработали инженеры легендарного производителя мототехники. Теперь же Harley-Davidson объединяет усилия с GMC и готовит к выпуску уникальную версию популярного пикапа GMC Sierra. Как говорят представители мотобренда, в сравнении с обычной версии полноразмерного пикапа Sierra, их вариант получит более 5 изменений. Так, на передней панели машины появится высокотехнологичная светодиодная панель. А на фальшрадиаторной решетке спереди появится стилизованный шильдик с надписью «Bar & Shield».
Пикап, к слову, планируют выполнить в стиле культового мотоцикла Harley-Davidson Fat Boy. В связи с этим автомобиль получит новые алюминиевые колесные диски диаметром в 22 дюйма, а на его крыльях появятся расширители.
Вообще, компания Harley-Davidson давно сотрудничает с автопроизводителями, в частности с Ford. К примеру, еще в 2000 году они совместно представили специальную версию пикапа F-150, над созданием которой поработали инженеры легендарного производителя мототехники. Теперь же Harley-Davidson объединяет усилия с GMC и готовит к выпуску уникальную версию популярного пикапа GMC Sierra. Как говорят представители мотобренда, в сравнении с обычной версии полноразмерного пикапа Sierra, их вариант получит более 5 изменений. Так, на передней панели машины появится высокотехнологичная светодиодная панель. А на фальшрадиаторной решетке спереди появится стилизованный шильдик с надписью «Bar & Shield».
Пикап, к слову, планируют выполнить в стиле культового мотоцикла Harley-Davidson Fat Boy. В связи с этим автомобиль получит новые алюминиевые колесные диски диаметром в 22 дюйма, а на его крыльях появятся расширители.