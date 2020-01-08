Ольга Бузова: "Половой акт с Федором Стрелковым длится две минуты"
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова поддержала участниц реалити-шоу Анастасию Стецевят и Екатерину Скалон. В эфире программы "Бородина против Бузовой" она отметила, что половой акт с Федором Стрелковым длится ровно две минуты.
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков снова стал одиноким после неудачной попытки построить отношения с Екатериной Скалон. Несмотря на то, что молодой человек подарил блондинке дорогое кольцо с бриллиантом на Новый год, она ушла от него к другому мужчине. Анастасия Стецевят также не смогла стать возлюбленной проектанта, а в последней программе "Бородина против Бузовой" телеведущие и эксперты решили выяснить, в чем причина провалов Стрелкова в отношениях.
Тем не менее, сам Федор Стрелков стал отрицательно отзываться о девушках, о чем пожалел. Анастасия Стецевят завела разговор о "волшебстве" с молодым человеком, отметив, что длится оно очень недолго. Ольга Бузова уточнила, что половой акт с молодым человеком длится ровно две минуты, о чем сама узнала из разговоров на Лобном месте.
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков снова стал одиноким после неудачной попытки построить отношения с Екатериной Скалон. Несмотря на то, что молодой человек подарил блондинке дорогое кольцо с бриллиантом на Новый год, она ушла от него к другому мужчине. Анастасия Стецевят также не смогла стать возлюбленной проектанта, а в последней программе "Бородина против Бузовой" телеведущие и эксперты решили выяснить, в чем причина провалов Стрелкова в отношениях.
Тем не менее, сам Федор Стрелков стал отрицательно отзываться о девушках, о чем пожалел. Анастасия Стецевят завела разговор о "волшебстве" с молодым человеком, отметив, что длится оно очень недолго. Ольга Бузова уточнила, что половой акт с молодым человеком длится ровно две минуты, о чем сама узнала из разговоров на Лобном месте.