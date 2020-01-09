Ольга Шелест показала улыбчивую старшую дочь Айрис

Во время новогодних каникул Ольга Шелест решила немного отдохнуть и улетела с дочерями Айрис и Музой в Нью-Йорк. На данный момент телеведущая отдыхает на горнолыжном курорте и делится соответствующими снимками. Недавно Шелест показала свою старшую дочь Музу. Девочка лежит на снегу и весело улыбается, демонстрируя на камеру свои весёлые лыжные варежки. Также на девочке надет лыжный костюм и маска, из-под которой выбилась прядь волос.В подписи к снимку актриса назвала дочь акулёнком. Судя по всему, фото сделано во время прогулки по окрестностям горнолыжного курорта. Поклонникам актрисы очень понравилась фотография, они сочли девочку очень милой и забавной. Некоторые подписчики отметили, что Муза очень похожа на маму и излучает счастье. На данный момент публикация собрала чуть больше 16 тысяч одобрительный «лайков» и множество комментариев.