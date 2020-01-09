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Ольга Шелест показала улыбчивую старшую дочь Айрис

Ольга Шелест не часто публикует в своём микроблоге в Instagram фотографии дочерей - 4-летней Айрис и 6-летней Музы. Однако пребывая на отдыхе в Нью-Йорке телеведущая сделала исключение и показала улыбчивую старшую наследницу.

Во время новогодних каникул Ольга Шелест решила немного отдохнуть и улетела с дочерями Айрис и Музой в Нью-Йорк. На данный момент телеведущая отдыхает на горнолыжном курорте и делится соответствующими снимками. Недавно Шелест показала свою старшую дочь Музу. Девочка лежит на снегу и весело улыбается, демонстрируя на камеру свои весёлые лыжные варежки. Также на девочке надет лыжный костюм и маска, из-под которой выбилась прядь волос.

В подписи к снимку актриса назвала дочь акулёнком. Судя по всему, фото сделано во время прогулки по окрестностям горнолыжного курорта. Поклонникам актрисы очень понравилась фотография, они сочли девочку очень милой и забавной. Некоторые подписчики отметили, что Муза очень похожа на маму и излучает счастье. На данный момент публикация собрала чуть больше 16 тысяч одобрительный «лайков» и множество комментариев.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00

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