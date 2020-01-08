Екатерина Колисниченко: «Люди были уверены, что мужа у меня нет, а ребенка я просто нагуляла»





Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко рассказала, почему решила показать своего "мистера Х". Два года назад девушка встретила своего будущего супруга по имени Алексей, пара почти сразу стала жить вместе, а в 2019 году на свет появился их сын. Как подчеркнула Колисниченко, вокруг ее семьи было много домыслов - многие считали, что девушка нагуляла ребенка и воспитывает его одна, что у нее роман с женатым мужчиной, потому они скрывают отношения, а еще он намного старше избранницы. Самой любимой версией Екатерина Колисниченко называет ту, что она якобы родила ребенка от мужа своей сестры.В конце января Екатерина Колисниченко устроила фотосессию с участием сына и мужа, а снимки оказались настолько удачными, что она опубликовала их в своем микроблоге в Instagram. Звезда уточнила, ее муж является не публичным человеком, потому он предпочитает не афишировать личную жизнь. Сама молодая мамочка хотела рассказать о семье, но из уважения к избраннику хранила тайну.Муж не был против, когда Екатерина Колисниченко опубликовала снимки, а позже и сам рассказал в соцсетях, что действительно был женат, но детей родить у него и супруги не получалось, так как мужчине поставили диагноз "бесплодие". После встречи с нынешней избранницей его жизнь изменилась, теперь они воспитывают совместного ребенка.Сама экс-участница проекта "Дом-2" очень счастлива. Она призналась, между ней и мужем сразу же возникли чувства, полетели искры и стали происходить чудеса. После рождения сына отношения стали только лучше, супруги сблизились и стали роднее.