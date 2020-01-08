«Смерть не оставит его в покое»: Ясновидящая Саона рассказала об опасностях для Бари Алибасова





Жизнь продюсера, как утверждает издание, на самом деле складывается совсем не так безоблачно, как привыкли думать окружающие. К такому выводу якобы пришла ясновидящая Саона. По ее словам, продюсер на самом деле уже много раз оказывался на грани жизни и смерти. Более того, экстрасенс утверждает, что опасность буквально преследует Бари Каримовича. «Карты говорят, что его линия жизни должна была оборваться уже давно. Но близкие, друзья и родственники всегда успевали ему помочь даже в самых сложных ситуациях. Но смерть не оставит его в покое. Она может настигнуть в любой момент», - утверждает Саона.Таролог также отметила, что считает Алибасова таинственным человеком. Более того, по ее словам, после смерти продюсера его поклонников ожидает немало странных фактов из его жизни, о которых ранее не было известно.