«В ЗАГСе буду хохотать»: Юлия Зимина приоткрыла завесу личной жизни





Примечательно, что Юлии Зиминой удается держать свою личную жизнь за семью печатями даже несмотря на то, что публика проявляет к ее персоне огромный интерес. К примеру, поклонники до сих пор не знают, свободно ли сердце актрисы, или она все же нашла своего избранника. Сама же артистка заявляет: «Никогда в своей жизни замуж не хотела. Напротив, всегда хотелось самостоятельности, даже не представляю, как бы я могла просить у мужа деньги на покупку колготок или теней для век».При этом актриса признается, что впервые предложение выйти замуж услышала еще в 15-летнем возрасте, а после подобные предложения поступали ей как минимум пять раз. «Но это все было как-то не очень серьезно», - отшучивается Зимина. Зато требования к потенциальному мужу у актрисы довольно высокие. Это должен быть мужчина с хорошим чувством юмора, активный, деятельный и легкий на подъем. Сомневающихся и трусливых мужчин знаменитость не любит.Как бы там ни было, но, по словам Юлии Зиминой, в ЗАГС в ближайшем будущем она точно не собирается. Более того, ей так часто приходилось носить свадебные платья на съемочной площадке, что ей сложно даже представить, в каком наряде она могла бы явиться на собственную свадьбу. «Наверное, в ЗАГСе буду хохотать, ведь для меня это как спектакль», - приводит ее слова портал «СтарХит».