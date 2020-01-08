В Сети опубликованы снимки уникального УАЗ «Ямал» с запчастями от БТР





Автомобиль построен на базе УАЗ «Патриот» с оригинальными модификациями. Кузов уникального внедорожника «Ямал» видоизменен и имеет форму пикапа. В базовой комплектации предусмотрен лишь один ряд кресел, но по желанию покупателя можно установить и второй. Внедорожник может преодолеть любое бездорожье благодаря огромным колесам. Полный привод на три оси гарантирует высокую проходимость и отличное сцепление даже с самой плохой для езды поверхностью. На опубликованный снимках видно, что автомобиль больше похож на бронетранспортер, чем на серийное авто. От БТР «Ямал» получил коробку передач, а от грузовой ГАЗели рессоры.Внедорожник оборудован двигателем ЗМЗ-51432 мощностью 113 «лошадок». Максимальная скорость транспортного средства составляет 50 километров в час. К сожалению, информации о стоимости уникального внедорожника пока нет.