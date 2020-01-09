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14-летняя американка придумала, как избавиться от "слепых зон" в автомобиле

14-летняя американка удивила пользователей Сети своим проектом для участия в научном конкурсе Broadcom MASTERS. Алайна Гасслер придумала, как избавиться от "слепых зон" в автомобиле.

"Слепые пятна" в салоне являются огромной проблемой для водителей. Преграждая поле зрения автомобилиста, эти препятствия даже становятся причиной ДТП. Вдохновленная этой, казалось бы, неизбежной особенностью строения машины 14-летняя Алайна Гасслер из США предложила необычное решение. Проект под названием "Повышение безопасности автомобиля за счет устранения слепых пятен", подготовленный как научный проект для конкурса Broadcom MASTERS, уже получил международное признание. Принцип работы состоит в трансляции окружающей среды на внутреннюю поверхность передних стоек в автомобиле. Таким образом, технология обеспечивает полный и всесторонний обзор дороги.

В оригинальном решении используются относительно недорогие инструменты, которые можно найти в обычном магазине электроники. Комплект включает в себя обращенную наружу веб-камеру, которая прикреплена к внешней части стойки лобового стекла автомобиля. Камера вместе с проектором излучает прямую трансляцию активности снаружи автомобиля на внутреннюю часть стойки. Сложность теперь состоит в разработке линзы, которая позволяет фокусировать изображение на предмете, находящемся так близко. Алайна Гасслер представила свой проект на конкурсе для молодых инженеров в 2019 году. Она удостоилась главной награды - премии Фонда Самуэли в 25 тысяч долларов США.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 05:09

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