Кейт Бекинсейл приписывают роман с 26-летним музыкантом Machine Gun Kelly
Британской актрисе Кейт Бекинсейл СМИ приписывают роман с молодым музыкантом Machine Gun Kelly. Поводом для слухов стало то, что пару заметили уходящими вместе с вечеринки.
В начале прошлого года актриса встречалась с Питом Дэвидсоном - 26-летним американским актёром, участником комедийного шоу «Saturday Night Live». Впрочем, отношения продлились не долго, и уже к апрелю пара распалась, оставшись, тем не менее, в хороших отношениях. С того момента о личной жизни звезды фильма «Перл-Харбор» ничего не было известно.
5 января этого года на вечеринке после церемонии вручения премии «Золотой глобус» актриса была замечена с молодым исполнителем в стиле хип-хоп Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бэйкер. На мероприятие они прибыли по отдельности, но вот уходили с него уже вместе и садились в одну машину, на заднем сидении которой и были замечены папарацци.
В начале прошлого года актриса встречалась с Питом Дэвидсоном - 26-летним американским актёром, участником комедийного шоу «Saturday Night Live». Впрочем, отношения продлились не долго, и уже к апрелю пара распалась, оставшись, тем не менее, в хороших отношениях. С того момента о личной жизни звезды фильма «Перл-Харбор» ничего не было известно.
5 января этого года на вечеринке после церемонии вручения премии «Золотой глобус» актриса была замечена с молодым исполнителем в стиле хип-хоп Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бэйкер. На мероприятие они прибыли по отдельности, но вот уходили с него уже вместе и садились в одну машину, на заднем сидении которой и были замечены папарацци.