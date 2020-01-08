Учёные: Наследственность влияет на степень сжигания жира





Эксперты из Университета Ювяскюля (Финляндия) утверждают, что наследственность имеет активное влияние на эффективность организма человека снижать уровень жировых отложений. К данному выводу учёные пришли после проведения эксперимента, в ходе которого не выявили различия в сжигании жира при интенсивных нагрузках и в спокойном состоянии. В ходе проведение исследования поучаствовали 23 пары мужчин-близнецов. Учёные проверяли уровень расходования жира организмом добровольцев эксперимента в спокойном состоянии, а также при выполнении физических упражнений.Научные сотрудники заявили, что в организмах добровольцев, занимающихся в обычной жизни спортом с различным уровнем нагрузки, не обнаружили отличий в снижении уровня жировых отложений при физической активности и в состоянии покоя. Эксперты из Университета Ювяскюля обозначили, что исходя из сделанных выводов и полученных итогов эксперимента, воздействие наследственности на сжигание жира представляется учёным более существенным, чем уровень спортивной подготовленности.