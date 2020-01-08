Учёные: Наследственность влияет на степень сжигания жира
Недавно научные сотрудники из Университета Ювяскюля провели эксперимент, в ходе которого смогли объяснить, что наследственность больше влияет на сжигание жира, чем уровень физической подготовки. Они проверили 23 пары мужчин-близнецов и сделали соответствующие выводы.
Эксперты из Университета Ювяскюля (Финляндия) утверждают, что наследственность имеет активное влияние на эффективность организма человека снижать уровень жировых отложений. К данному выводу учёные пришли после проведения эксперимента, в ходе которого не выявили различия в сжигании жира при интенсивных нагрузках и в спокойном состоянии. В ходе проведение исследования поучаствовали 23 пары мужчин-близнецов. Учёные проверяли уровень расходования жира организмом добровольцев эксперимента в спокойном состоянии, а также при выполнении физических упражнений.
Научные сотрудники заявили, что в организмах добровольцев, занимающихся в обычной жизни спортом с различным уровнем нагрузки, не обнаружили отличий в снижении уровня жировых отложений при физической активности и в состоянии покоя. Эксперты из Университета Ювяскюля обозначили, что исходя из сделанных выводов и полученных итогов эксперимента, воздействие наследственности на сжигание жира представляется учёным более существенным, чем уровень спортивной подготовленности.
Эксперты из Университета Ювяскюля (Финляндия) утверждают, что наследственность имеет активное влияние на эффективность организма человека снижать уровень жировых отложений. К данному выводу учёные пришли после проведения эксперимента, в ходе которого не выявили различия в сжигании жира при интенсивных нагрузках и в спокойном состоянии. В ходе проведение исследования поучаствовали 23 пары мужчин-близнецов. Учёные проверяли уровень расходования жира организмом добровольцев эксперимента в спокойном состоянии, а также при выполнении физических упражнений.
Научные сотрудники заявили, что в организмах добровольцев, занимающихся в обычной жизни спортом с различным уровнем нагрузки, не обнаружили отличий в снижении уровня жировых отложений при физической активности и в состоянии покоя. Эксперты из Университета Ювяскюля обозначили, что исходя из сделанных выводов и полученных итогов эксперимента, воздействие наследственности на сжигание жира представляется учёным более существенным, чем уровень спортивной подготовленности.