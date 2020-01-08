Платье Пэрис Хилтон с голой грудью активно набирает популярность среди покупателей





Платье телесного цвета, инкрустированное кристаллами Swarovski, приковало внимание гостей и зрителей к персоне 38-летней наследницы империи Hilton. Впрочем, особенных ноток этому наряду придала и сама Пэрис Хилтон, надевшая под тонкую «сетку» платья бежевое белье с завышенной талией и полностью проигнорировав бюстгальтер, лишь заклеив соски специальным пластырем, который знаменитости часто используют в настолько откровенных образах. Все это заставило фотографов массово развернуть свои объективы к знаменитости, а она, в свою очередь, весьма охотно позировала перед камерами.Оценили платье с голой грудью и многочисленные поклонники Хилтон, которые тут же бросились в Сеть искать нечто похожее. К примеру, на популярной торговой площадке Aliexpress количество соответствующих запросов сразу же выросло в несколько раз. Разумеется, найти хотя бы копию такого наряда никто не сумел, поскольку китайские мастера явно не волшебники, чтобы успеть скопировать и изготовить подобный предмет гардероба всего за сутки.