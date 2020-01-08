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Комаровский опроверг заблуждения о токсичности препаратов от глистов для детей

Многие россияне придерживаются мнения относительно токсичности медикаментов, борющихся с паразитами в ЖКТ. Доктор Евгений Комаровский опроверг заблуждения о вреде препаратов от глистов для детей.

Евгений Комаровский часто общается со своими подписчиками в соцсети Instagram и дает им рекомендации по поводу тех или иных заболеваний. Мать 3-летнего ребенка недавно поинтересовалась у врача, действительно ли опасны для здоровья ребенка препараты от глистов и иных кишечных паразитов. Проблема состояла в том, что супруг безосновательно утверждал о токсичности подобных медикаментов.

Комаровский, в свою очередь, сообщил о наличии в продаже щадящих для детей лекарств. А вот распространенные народные способы вызвали скепсис у эксперта. Лучшим методом подхода к этой проблеме, помимо просмотра передач о лечении глистов, является консультация у лечащего медика. Кроме того, необходимо пройти обследование всем членам семьи из-за опасности скрытого заражения гельминтами.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:50

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