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Опубликованы результаты тестов 10-ядерного процессора Intel

В Сети опубликованы результаты тестов нового CPU от компании Intel. 10-ядерный процессор на новом сокете показал весьма скудный результат в сравнении с конкурентами.

Сегодня имеется очень мало информации о новых CPU от компании Intel, поскольку бренд официально ничего не публикует. Все же в руки инсайдеров попали результаты тестов новых процессоров, которые они опубликовали в Сети. Тестирование проходило сразу две новинки от Intel: шестиядерный и 10-ядерный CPU. Однако устройства получили очень низкий результат, заняв последние строчки в рейтинге. Все же специалисты уверены, что это лишь первые испытания процессоров на новом сокете, которые работали на минимальную мощность. Вскоре появится более достоверная информация по производительности, поскольку компания планирует анонсировать CPU уже в апреле.

Стоит отметить, что при столь низком показателе процессоры очень сильно нагрелись, а это уже тревожный звонок. При минимальной нагрузке температура ЦП превысила 50 градусов по Цельсию, что может стать серьезной проблемой для компании Intel.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:33

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