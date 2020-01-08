Опубликованы результаты тестов 10-ядерного процессора Intel





Сегодня имеется очень мало информации о новых CPU от компании Intel, поскольку бренд официально ничего не публикует. Все же в руки инсайдеров попали результаты тестов новых процессоров, которые они опубликовали в Сети. Тестирование проходило сразу две новинки от Intel: шестиядерный и 10-ядерный CPU. Однако устройства получили очень низкий результат, заняв последние строчки в рейтинге. Все же специалисты уверены, что это лишь первые испытания процессоров на новом сокете, которые работали на минимальную мощность. Вскоре появится более достоверная информация по производительности, поскольку компания планирует анонсировать CPU уже в апреле.Стоит отметить, что при столь низком показателе процессоры очень сильно нагрелись, а это уже тревожный звонок. При минимальной нагрузке температура ЦП превысила 50 градусов по Цельсию, что может стать серьезной проблемой для компании Intel.