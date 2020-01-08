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MSI представила ноутбук GE66 Raider с дисплеем с частотой развертки 300 Гц

Компания MSI представила на выставке потребительской электроники CES 2020 новый игровой ноутбук GE66 Raider. Главная особенность этой модели заключается в том, что она оснащена дисплеем, частота развертки которого составляет целых 300 Гц.
MSI представила ноутбук GE66 Raider с дисплеем с частотой развертки 300 Гц

Диагональ дисплея в MSI GE66 Raider составляет стандартные 15,6 дюймов, не менее стандартно выглядит и его разрешение – классические 1080р. А вот развертку можно считать рекордной в классе. Также сообщается, что ноутбук будет оснащаться процессорами Intel вплоть до топового Core i9 H-Series 10-го поколения с восемью ядрами и поддержкой технологии HyperThreading, а также рабочей частотой до 5 ГГц. Не менее солидно выглядит и графическая компоновка устройства, которая будет представлена видеоускорителями NVidia GeForce серии RTX. Наконец, максимальный объем ОЗУ в MSI GE66 Raider составит 32 гигабайта.

Кроме всего прочего, ноутбук оснащается клавиатурой с настраиваемой RGB-подсветкой, а также широкими светодиодными полосками в нижней и фронтальной части корпуса. Отдельно разработчик обращает внимание на довольно мощный аккумулятор, которым комплектуется модель – его емкость составит 99,9 Вт/ч.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:03

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