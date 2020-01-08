Названы продукты, улучшающие самочувствие при диабете





По результатам многочисленных исследований, коричные полифенолы, содержащиеся в пряности, обладают свойствами, подобными инсулину, поэтому могут привести к понижению уровня сахара в крови. Через три месяца после начала применения корицы в качестве пищевой добавки уровень глюкозы в крови у испытуемых значительно понижался. Кроме того, употребление этого продукта в пищу снижает риск гипертонии. Употреблять пряность можно в виде напитка: достаточно просто добавить специю в воду.Не меньше пользы для здоровья приносит куркума, содержащийся в ней куркумин имеет противовоспалительные свойства. При употреблении напитков с этой специей улучшается процесс метаболизма и нормализуется уровень сахара. Также важным элементом в процессе обмена веществ, регулирующих уровень глюкозы в крови, является хром. Недостаток этого микроэлемента в организме приводит к увеличению сахара крови за счёт повышенной тяги к сладкому. Хром содержится в брокколи, орехах и изюме, а также им богаты некоторые виды дрожжей, например пивные. Само же пиво содержит биотин, который ещё называют витамином В7. Он принимает участие в синтезе глюкокиназы фермента, регулирующего углеводный обмен.Несмотря на пользу всех вышеуказанных продуктов, прежде,чем начинать их приём в лечебных или терапевтических целях, следует сначала обратиться к врачу.