Педиатр Евгений Комаровский назвал голодание лучшим методом против аллергии





Многие родители часто сталкиваются с проблемой пищевой аллергии у детей, которым не могут помочь традиционными или медикаментозными способами. Шокирующее на первый взгляд решение предложил известный педиатр Евгений Комаровский. По словам эксперта, голодный желудок является отличным подспорьем для борьбы с вышеописанным состоянием. Причиной врач называет дефицит необходимых ферментов из-за частого переедания. Иммунитет у ребенка страдает от обилия пищи, которая в конечном итоге способствует нарушению в расщеплении того или иного белка.Это также объясняет, почему взрослые люди не страдают от аллергических реакций после бурного застолья. Несмотря на распространенные опасения, слабое голодание не принесет вреда детям, а лишь простимулирует выработку ферментов. В ином случае необходимо контролировать размер порций во время обеда. Кроме того, знакомить малыша с новыми продуктами тоже следует только тогда, когда он проголодался. Стоит отметить, что подобные советы являются исключительным мнением Комаровского, а не медиков в целом.