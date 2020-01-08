Специалисты: Рыбий жир, куркума и зелёный чай снижают риск развития камней в желчном пузыре





Эксперты утверждают, что рыбий жир помогает предупредить возникновение камней в желчном пузыре. Специалисты провели исследование, в ходе которого женщины с ожирением, соблюдающие диету для снижения веса, принимали 11,3 грамма рыбьего жира. Сопоставляя результаты с участниками эксперимента, которые принимали плацебо, исследователи пришли к выводу, что употребляющие рыбий жир смогли уменьшить время, нужное для формирования кристаллов холестерина, что тормозило образование камней в желчном пузыре.Куркумин называют активным ингредиентом специи куркумы. Учёные указывают, что эта добавка ускоряет метаболизм холестерина и липидов, усиливает отток желчи, снижает воспалительные процессы в желчном пузыре и содействует нормальному метаболизму желчных кислот. В зеленом чае содержится EGCG, и галлат эпигаллокатехина. Это антиоксидант, который снижает риск образования камней и опасных для жизни форм заболевания желчного пузыря. В Китае провели эксперимент и выяснили, если употреблять одну чашку зеленого чая в течении полугода, можно снизить риск формирования камней в желчном пузыре на 27%, риск онкологических заболеваний желчных протоков на 35% и риск рака желчного пузыря на 44%.