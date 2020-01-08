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Специалисты: Рыбий жир, куркума и зелёный чай снижают риск развития камней в желчном пузыре

Недавно специалисты рассказали, что некоторые вещества и добавки помогают снижать риск развития инфекционных заболеваний желчного пузыря. Для профилактики инфекций желчных протоков, панкреатита и повышенного риска рака желчного пузыря необходимо употреблять рыбий жир, куркуму и зелёный чай.

Эксперты утверждают, что рыбий жир помогает предупредить возникновение камней в желчном пузыре. Специалисты провели исследование, в ходе которого женщины с ожирением, соблюдающие диету для снижения веса, принимали 11,3 грамма рыбьего жира. Сопоставляя результаты с участниками эксперимента, которые принимали плацебо, исследователи пришли к выводу, что употребляющие рыбий жир смогли уменьшить время, нужное для формирования кристаллов холестерина, что тормозило образование камней в желчном пузыре.

Куркумин называют активным ингредиентом специи куркумы. Учёные указывают, что эта добавка ускоряет метаболизм холестерина и липидов, усиливает отток желчи, снижает воспалительные процессы в желчном пузыре и содействует нормальному метаболизму желчных кислот. В зеленом чае содержится EGCG, и галлат эпигаллокатехина. Это антиоксидант, который снижает риск образования камней и опасных для жизни форм заболевания желчного пузыря. В Китае провели эксперимент и выяснили, если употреблять одну чашку зеленого чая в течении полугода, можно снизить риск формирования камней в желчном пузыре на 27%, риск онкологических заболеваний желчных протоков на 35% и риск рака желчного пузыря на 44%.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:49

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