Анфиса Чехова опубликовала пикантные снимки с отдыха в горах

42-летняя Анфиса Чехова до сих пор может похвастаться стройной фигурой, что доказал новогодний отдых звезды экрана на горнолыжном курорте. Её публикация в соцсети Instagram вызвала волнение среди фанатов, поскольку фотографии отличались откровенным характером. Знаменитость решила попозировать на фоне горных возвышенностей, но в полуголом виде, прикрывая большую часть тела одеялом. Многие комментаторы отмечали не только красоту теледивы, но и заснеженных массивов французского города Шамони.Пикантные снимки Чехова сопроводила шутливой подписью: "У кого лыжи, а у меня постельный слалом". На вопросы подписчиков относительно того, как ей удается оставаться стройной даже в зрелом возрасте, ведущая отвечала неоднозначно. По словам автора программы "Секс с Анфисой Чеховой", её основными методами похудения является голодание и здоровый образ жизни. Стоит отметить, что все процедуры по сохранению красоты она проходит в соответствии с рекомендацией личного диетолога.