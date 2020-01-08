Адель похудела благодаря диете Sirtfood





В достижении столь ошеломляющего результата певице помог фитнес-тренер Камиле Гудис. Во время определенного периода Адель сидела на диете Sirtfood, а также проводила специальные тренировки. График нагрузок и питание британской звезды составила тренер и четко следила за выполнением всех условий. В результате исполнительница сбросила несколько десятков килограмм. Диета Sirtfood включает в себя продукты, которые увеличивают уровень белка, ускоряют метаболизм и положительно воздействуют на здоровье. Особенностью данного питания является сохранение мышечной массы.Ради красивой фигуры артистка питалась одной гречкой, перцем, салатным цикорием и грецкими орехами. Экстремальная диета длилась три недели и сопровождалась интенсивными физическими нагрузками. Все же результат стоит потраченного времени и сил, поскольку сейчас Адель выглядит просто восхитительно, отмечают поклонники.