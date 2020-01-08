Травма ноги и сломан нос: Сына Михаила Жванецкого Дмитрия жестоко избили в Москве





Сообщается, что 24-летний Дмитрий Жванецкий был избит у одного из столичных ресторанов, где сын знаменитого сатирика отдыхал в компании своего приятеля Филиппа Гинзбурга. Когда друзья решили сходить в караоке, неподалеку они заметили каких-то парней, которые обижали девушку, а потому решили вмешаться. Словесная перепалка переросла в драку, после которой сын Жванецкого и его друг были избиты и с травмами доставлены в больницу.По данным авторов канала, у Дмитрия Жванецкого в результате избиения выявлена травма ноги, чуть больше пострадал Филипп Гинзбург – у него гематомы на голове и сломан нос.