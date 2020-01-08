В Киеве сообщили, что два пассажира не сели на потерпевший крушение в Иране Boeing-737





Пресс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов проинформировал общественность о жертвах на борту самолета Boeing-737, следовавшего из Тегерана в Киев. Осмотр регистрационных списков показал, что двое граждан по счастливой случайности не смогли попасть на рейс. В то же время, падение авиалайнера в столице Ирана можно назвать одной из самых больших катастроф за все время существования авиации. Всего в трагедии погибли 167 погибших, большинство из которых являлись гражданами ближневосточной страны, а также пассажиры из Канады.Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также сообщил, что в скором времени на официальном сайте правительства будет опубликован поименный список людей, находившихся на борту во время крушения. При этом, украинские власти утверждают о большем количестве жертв, помимо двоих сограждан, а также нескольких людей из Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Причиной подобного инцидента предварительно было названо возгорание двигателя. Эту теорию эксперты проверят после расшифровки бортовых самописцев.