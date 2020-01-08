«Вот так надо любить маму»: Егор Крид преподнес матери роскошный подарок





Вероятнее всего, этот шикарный подарок знаменитый музыкант преподнес родительнице к Новому году. «Здесь все запечатано», - говорит в самом начале ролика мама Егора Крида. Позднее женщине все же удается открыть коробку с подарком, от чего она пришла в полный восторг. «Как красиво!» - воскликнула она и поинтересовалась у сына, правильно ли застегивает украшение. Стоит отметить, что родители исполнителя живут в Пензе. Отец Егора Крида - Николай Булаткин, - является известным в городе бизнесменом и руководит компанией «Унитрон», где работает и мать звезды.Примечательно, что одним из первых коллег артиста в комментариях под этой публикацией появился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. «Вот так надо любить маму. Красавчик!» - одобрительно высказался муж певицы Валерии по поводу увиденного.