Дочь певицы Нюши Симба спела первую песню на камеру

Похоже, что дочь певицы Нюши еще с малых лет хочет пойти по стопам знаменитой мамы. Совсем недавно исполнительница вместе с супругом Игорь Сивовым раскрыли имя и лицо малышки перед поклонниками. Известно, что для наследницы пара решила выбрать необычное имя, поэтому остановились на Симбе из любимого мультфильма "Король Лев". Кроме прочего, на днях артистка опубликовала видеоролик в своем профиле соцсети Instagram, который позабавил подписчиков.На кадрах видно, как годовалая девочка пытается напевать неразборчивую мелодию, которой помогает сама Нюша. В комментариях многие поклонники похвалили дочь за её рвение к творчеству и развитый музыкальных слух. Стоит отметить, что Симба родилась в одной из клиник США, поскольку звезда не захотела воспользоваться услугами российских акушеров. Пополнению в семье предшествовала громкая свадьба на Мальдивах в 2017 году, а беременность артистки подтвердилась лишь летом 2019 года.