Названы опасные для эпилептиков продукты





Эпилепсия – сложное хроническое заболевание нервной системы, которое проявляется в виде внезапных судорог. При данной болезни люди должны быть особенно острожными, поскольку приступ могут спровоцировать целый ряд раздражителей. К сожалению, не все эпилептики знают, что существуют продукты, несущие особую опасность для человека. Чтобы больные могли избежать негативных последствий, медики назвали товары, которые желательно избегать. В первую очередь следует обратить внимание на продукты с искусственным подсластителем, красителями, консервантами и глутаматом натрия. Неоднозначное мнение у экспертов относительно кофеина, поскольку одни исследования показывают, что систематическое употребление кофе снижает частоту эпилептических припадков, но другие говорят об обратом. В данном случае лучше проконсультироваться со специалистом, потому что этот вопрос сугубо индивидуальный.В свою очередь грейпфруты и гранатовый сок нейтрализует воздействие некоторых видов медицинских препаратов от эпилепсии, поэтому важно внимательно читать инструкцию перед приемом лекарства. Особенно опасно для эпилептика спиртное, поскольку этиловый спирт имеет прямое отношение к судорогам. Лучше всего проконсультироваться со специалистом для составления рациона. В некоторых случаях имеются индивидуальные стимуляторы негативной реакции, которые самостоятельно установить очень сложно.