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Психиатр Олег Забродин: Человек отвыкает от работы при длительных выходных

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Свердловской области Олег Забродин рассказал, что при длительных выходных человек отвыкает от работы. Чтобы не подвергать организм стрессу, необходимо плавно входить в рабочий процесс.

Олег Забродин сообщил, что выход на работу после новогодних праздников можно сравнить с возвращением детей в школу после летних каникул. Школьники вынуждены тратить много времени на то, чтобы вспомнить необходимый материал. Поэтому первый рабочий день в году сопоставим с 1 сентября. Специалист не является сторонником длительного отдыха. Он считает, что его отмена является отличной профилактикой феномена отвыкания. Однако если человек ему подвержен, то лучшим «лечением» будет проявить активность и немного поработать. Эксперт также рассказал о трёх признаках депрессии - это плохое настроение, низкая речевая активность, отказ от физической нагрузки.

При наличии этих факторов специалисты указывают в качестве диагноза депрессивное состояние. Некоторые люди стараются избавиться от него при помощи алкоголя, однако это чревато последствиями. Спиртные напитки приводят к возникновению эйфории, которая влечёт за собой ухудшение настроения. Подобное «лечение» приводит к зависимости. При обнаружении интоксикации, слабости, вялости, истощения необходимо обратиться к специалисты, так как подобные симптомы не имеют отношения к депрессии.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:29

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