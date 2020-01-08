Названы автомобили, на которых ездит Стивен Сигал





Как оказалось, одним из самых любимых автомобилей Стивена Сигала является спорткар Mercedes SLC 43, который оснащается 3,0-литровым 367-сильным двигателем. Разумеется, как всякий коренной американец артист не мог отказать себе во владении пикапом, причем его выбор пал на одну из самых мощных моделей на рынке - Ford F-150 с 3,5-литровым двигателем мощностью 450 лошадиных сил.А вот для души и скорости Сигал держит в своей коллекции Mercedes AMG GT. 4,0-литровый двигатель этого спорткара выдает внушительные 639 лошадиных сил мощности и набирает «первую сотню» всего за 3,2 секунды.Примечательно, что в гараже голливудской знаменитости есть и другие автомобили премиального класса, однако их он считает временным увлечением. К слову, на данный момент Стивен Сигал является сотрудником МИД России, однако страсть к автомобилям все еще не растерял. Не исключено, что в обозримом будущем он обзаведется еще одной премиальной моделью для передвижения по Москве.