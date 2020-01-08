Новая версия Redmi Note 8 Pro в скором времени выйдет на рынок
В компании Redmi сообщили о скором выходе на рынок новой версии Redmi Note 8 Pro. Будущая комплектация включает в себя не только дополнительное цветовое решение, но и выбор между двумя типами ОЗУ.
Redmi Note 8 Pro в стиле Twilight Orange теперь есть в наличии в официальном интернет-магазине Xiaomi. Однако этот цветовой вариант доступен только для моделей с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Новая версия поступит в продажу с 9 января в Китае. Прямо сейчас флагман компании доступен в следующих цветах: "электрический" синий, зеленый, белый и "теневой" черный. Что касается технических характеристик, Redmi Note 8 Pro оснащается 6,53-дюймовым HDR-дисплеем с разрешением Full HD+ с соотношением сторон 19,5:9.
Отличительной особенностью дисплея является его форм-фактор в виде "водопада". Телефон оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G90T SoC в паре с модулируемой ОЗУ и встроенной памятью, а его работу обеспечивает батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Четырехмодульная камера устройства включает в себя основной объектив на 64 мегапикселя, сопровождаемый ультра-широкоугольным шутером на 8 мегапикселей, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макрообъективом. Стоимость новинки составляет около 209 долларов США.
Redmi Note 8 Pro в стиле Twilight Orange теперь есть в наличии в официальном интернет-магазине Xiaomi. Однако этот цветовой вариант доступен только для моделей с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Новая версия поступит в продажу с 9 января в Китае. Прямо сейчас флагман компании доступен в следующих цветах: "электрический" синий, зеленый, белый и "теневой" черный. Что касается технических характеристик, Redmi Note 8 Pro оснащается 6,53-дюймовым HDR-дисплеем с разрешением Full HD+ с соотношением сторон 19,5:9.
Отличительной особенностью дисплея является его форм-фактор в виде "водопада". Телефон оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G90T SoC в паре с модулируемой ОЗУ и встроенной памятью, а его работу обеспечивает батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Четырехмодульная камера устройства включает в себя основной объектив на 64 мегапикселя, сопровождаемый ультра-широкоугольным шутером на 8 мегапикселей, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макрообъективом. Стоимость новинки составляет около 209 долларов США.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:32