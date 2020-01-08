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Аналитики рассказали, сколько россиян могут позволить себе новое авто

Аналитики агентства «Автостат» провели опрос среди россиян. Эксперты рассказали, сколько жителей России могут позволить себе покупку нового авто.
Аналитики рассказали, сколько россиян могут позволить себе новое авто

Аналитики агентства «Автостат» провели опрос среди россиян. В исследовании приняли участие более двух тысяч жителей России. В результате экспертам удалось установить, что только треть граждан РФ могут позволить себе новое авто, но при этом они будут покупать только доступные модели. Соответственно две трети жителей и вовсе не рассчитывают на приобретение автомобиля из-за нехватки средств. Также более 10 процентов респондентов вынуждены продать транспортное средство в ближайшее время. Только 15 процентов граждан могут позволить себе без проблем купить машину, из них 8 процентов способны приобрести автомобиль премиум-класса. При этом у 6 процентов хватит денег на бюджетное транспортное средство, а еще 3 процента требует одобрения кредита для желанной покупки.

Стоит отметить, что в городах молодежь все меньше стремится покупать машину. Подрастающее поколение считает данный вид транспорта ненужным в больших населенных пунктах. Также эксперты заметили негативную тенденцию: при замене старого автомобиля на новый собственник существенно переплачивает, поэтому с каждым годом люди все неохотнее меняют транспортное средство.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:18

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