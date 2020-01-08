Аналитики рассказали, сколько россиян могут позволить себе новое авто





Аналитики агентства «Автостат» провели опрос среди россиян. В исследовании приняли участие более двух тысяч жителей России. В результате экспертам удалось установить, что только треть граждан РФ могут позволить себе новое авто, но при этом они будут покупать только доступные модели. Соответственно две трети жителей и вовсе не рассчитывают на приобретение автомобиля из-за нехватки средств. Также более 10 процентов респондентов вынуждены продать транспортное средство в ближайшее время. Только 15 процентов граждан могут позволить себе без проблем купить машину, из них 8 процентов способны приобрести автомобиль премиум-класса. При этом у 6 процентов хватит денег на бюджетное транспортное средство, а еще 3 процента требует одобрения кредита для желанной покупки.Стоит отметить, что в городах молодежь все меньше стремится покупать машину. Подрастающее поколение считает данный вид транспорта ненужным в больших населенных пунктах. Также эксперты заметили негативную тенденцию: при замене старого автомобиля на новый собственник существенно переплачивает, поэтому с каждым годом люди все неохотнее меняют транспортное средство.