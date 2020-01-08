Наталья Водянова поздравила подругу Алису Вольскую с днем рождения

Почти 16 лет назад Наталья Водянова создала благотворительный фонд под названием "Обнажённые сердца" с целью оказания помощи детям в России и за её пределами. Сегодня супермодель опубликовала фотографию со своей подругой Алисой Вольской. На кадрах знаменитость запечатлена в светлых брюках и ярко-красном свитере с горлом и белой надписью "Друг". Она стоит рядом с главой французского офиса благотворительного фонда "Обнажённые сердца", которая одета в такой же свитер. В комментарии к посту в соцсети Instagram Наталья Водянова поздравила Алису Вольскую с днем рождения.Подписчики присоединились к словам знаменитой модели, а также пожелали имениннице удачи, исполнения всех желаний, здоровья и благополучия. Многие пользователи Сети написали, что Алиса Вольская и Наталья Водянова очень похожи. Пост супермодели уже набрал более 13 000 отметок "Мне нравится".