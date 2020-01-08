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Наталья Водянова поздравила подругу Алису Вольскую с днем рождения

Супермодель Наталья Водянова поздравила в Instagram-аккаунте главу французского офиса благотворительного фонда "Обнажённые сердца" и свою подругу Алису Вольскую с днем рождения. Также знаменитость опубликовала фото с именинницей.
Наталья Водянова поздравила подругу Алису Вольскую с днем рождения

Почти 16 лет назад Наталья Водянова создала благотворительный фонд под названием "Обнажённые сердца" с целью оказания помощи детям в России и за её пределами. Сегодня супермодель опубликовала фотографию со своей подругой Алисой Вольской. На кадрах знаменитость запечатлена в светлых брюках и ярко-красном свитере с горлом и белой надписью "Друг". Она стоит рядом с главой французского офиса благотворительного фонда "Обнажённые сердца", которая одета в такой же свитер. В комментарии к посту в соцсети Instagram Наталья Водянова поздравила Алису Вольскую с днем рождения.

Подписчики присоединились к словам знаменитой модели, а также пожелали имениннице удачи, исполнения всех желаний, здоровья и благополучия. Многие пользователи Сети написали, что Алиса Вольская и Наталья Водянова очень похожи. Пост супермодели уже набрал более 13 000 отметок "Мне нравится".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:08

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