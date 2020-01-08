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Врачи назвали шесть способов защиты от рака без лекарств

Лечение опухолей часто сопровождается курсом тяжелых для здоровья медикаментов, поэтому многие люди пытаются выработать защиту от онкологий. Врачи решили облегчить задачу, назвав шесть способов профилактики от рака без лекарств


Как сообщают российские эксперты в сфере здравоохранения, снизить риск заболевания различными видами рака вполне возможно и без препаратов. Профилактика достигается при помощи ведения здорового образа жизни, который также не требует консультации с врачами. Известно, что онкологические недуги возникают в силу ряда причин, которые включают в себя вредные привычки, ожирение, генетические отклонения и отсутствие физических упражнений.

Наиболее полезным способом защиты от рака медики называют правильный рацион, который должен состоять из большого количества фруктов и овощей. Отличным дополнением к ним станут свежая зелень и злаки. Отказ от спиртного и табачных изделий вместе с методиками по укреплению иммунитета существенно снижают вероятность развития опухолей и других злокачественных новообразований. Эксперты также рекомендуют регулировать времяпровождение на солнце, придерживаться здорового режима сна и чередовать умственную деятельность с физической. Наконец, потеря лишних килограммов поможет сохранить организм от онкологий даже в позднем возрасте.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:57

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