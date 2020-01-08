Врачи назвали шесть способов защиты от рака без лекарств





Как сообщают российские эксперты в сфере здравоохранения, снизить риск заболевания различными видами рака вполне возможно и без препаратов. Профилактика достигается при помощи ведения здорового образа жизни, который также не требует консультации с врачами. Известно, что онкологические недуги возникают в силу ряда причин, которые включают в себя вредные привычки, ожирение, генетические отклонения и отсутствие физических упражнений.Наиболее полезным способом защиты от рака медики называют правильный рацион, который должен состоять из большого количества фруктов и овощей. Отличным дополнением к ним станут свежая зелень и злаки. Отказ от спиртного и табачных изделий вместе с методиками по укреплению иммунитета существенно снижают вероятность развития опухолей и других злокачественных новообразований. Эксперты также рекомендуют регулировать времяпровождение на солнце, придерживаться здорового режима сна и чередовать умственную деятельность с физической. Наконец, потеря лишних килограммов поможет сохранить организм от онкологий даже в позднем возрасте.