Звезды «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь устроили день обжорства в Париже
Находясь в Париже звездная пара «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь очень много времени проводят в местных ресторанах. В социальных сетях они постоянно публикуют снимки еды, что говорит о том, что они устроили настоящий день обжорства.
Как отметили Дарья и Сергей, в зимнее время года достаточно холодно, а значит они практически не выходят на прогулку. Единственное, что остается, провести время в ресторане или музее. В итоге после того, как Дарья рассказала о том, что они с мужем находятся в Париже, то спросила, какие места общепита там самые популярные.
Известно, что пара просто в полном восторге от тех блюд, которые во Франции подают к столу. Так, после публикации снимка возле Эйфелевой башни Дарья сообщила, что они идут пробовать знаменитый луковый суп.
Дарья Пынзарь рассказала, что они с мужем кушают практически не переставая и поблагодарила тех, кто дал совет, какие местные рестораны можно посетить.
Продолжая тему еды Дарья Пынзарь отметила, что они съели все, что им подали в одном из французских кафе. Она также отметила, что в него ходят в основном французы, и цены там вполне приемлемые.
Напомним, что в Париж Дарья и Сергей Пынзарь прилетели отметить день рождения. Билеты они купили спонтанно прямо в аэропорту.
Как отметили Дарья и Сергей, в зимнее время года достаточно холодно, а значит они практически не выходят на прогулку. Единственное, что остается, провести время в ресторане или музее. В итоге после того, как Дарья рассказала о том, что они с мужем находятся в Париже, то спросила, какие места общепита там самые популярные.
Известно, что пара просто в полном восторге от тех блюд, которые во Франции подают к столу. Так, после публикации снимка возле Эйфелевой башни Дарья сообщила, что они идут пробовать знаменитый луковый суп.
Дарья Пынзарь рассказала, что они с мужем кушают практически не переставая и поблагодарила тех, кто дал совет, какие местные рестораны можно посетить.
Продолжая тему еды Дарья Пынзарь отметила, что они съели все, что им подали в одном из французских кафе. Она также отметила, что в него ходят в основном французы, и цены там вполне приемлемые.
Напомним, что в Париж Дарья и Сергей Пынзарь прилетели отметить день рождения. Билеты они купили спонтанно прямо в аэропорту.