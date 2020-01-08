Названы автомобили, на которых ездит актер Дмитрий Певцов
Известный российский актер Дмитрий Певцов прекрасно знаком массовому российскому зрителю. Однако журналисты решили раскрыть другую часть жизни артиста, рассказав об автомобилях, на которых он ездит.
Как оказалось, первым и наиболее дорогостоящим приобретением, попавшим в гараж Дмитрия Певцова, стал немецкий Mercedes S-Class W221. Этот седан представительского класса оснащен 5,5-литровым 338-сильным двигателем, имеет качественную трансмиссию и довольно комфортный салон. Такая модель сегодня на вторичном рынке продается по цене около одного миллиона рублей.
Еще один автомобиль из гаража популярного актера – премиальный седан Hyundai Equus. Благодаря современному 4,6-литровому двигателю модель может похвастать мощностью в 372 лошадиные силы, что больше, чем у S-Class. Отмечается, что Дмитрию Пепвцову данный автомобиль понравился после первой же поездки, поэтому он решил его приобрести.
Есть в коллекции актера и более скромная модель – это компактный Volkswagen Polo. Впрочем, как пишут СМИ, эту модель Певцов использует в качестве спорткара, именно на нем актер ездил во времена, когда принимал участие в автогонках, выступая за разные команды.
Как оказалось, первым и наиболее дорогостоящим приобретением, попавшим в гараж Дмитрия Певцова, стал немецкий Mercedes S-Class W221. Этот седан представительского класса оснащен 5,5-литровым 338-сильным двигателем, имеет качественную трансмиссию и довольно комфортный салон. Такая модель сегодня на вторичном рынке продается по цене около одного миллиона рублей.
Еще один автомобиль из гаража популярного актера – премиальный седан Hyundai Equus. Благодаря современному 4,6-литровому двигателю модель может похвастать мощностью в 372 лошадиные силы, что больше, чем у S-Class. Отмечается, что Дмитрию Пепвцову данный автомобиль понравился после первой же поездки, поэтому он решил его приобрести.
Есть в коллекции актера и более скромная модель – это компактный Volkswagen Polo. Впрочем, как пишут СМИ, эту модель Певцов использует в качестве спорткара, именно на нем актер ездил во времена, когда принимал участие в автогонках, выступая за разные команды.