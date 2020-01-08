Названы автомобили, на которых ездит актер Дмитрий Певцов





Как оказалось, первым и наиболее дорогостоящим приобретением, попавшим в гараж Дмитрия Певцова, стал немецкий Mercedes S-Class W221. Этот седан представительского класса оснащен 5,5-литровым 338-сильным двигателем, имеет качественную трансмиссию и довольно комфортный салон. Такая модель сегодня на вторичном рынке продается по цене около одного миллиона рублей.Еще один автомобиль из гаража популярного актера – премиальный седан Hyundai Equus. Благодаря современному 4,6-литровому двигателю модель может похвастать мощностью в 372 лошадиные силы, что больше, чем у S-Class. Отмечается, что Дмитрию Пепвцову данный автомобиль понравился после первой же поездки, поэтому он решил его приобрести.Есть в коллекции актера и более скромная модель – это компактный Volkswagen Polo. Впрочем, как пишут СМИ, эту модель Певцов использует в качестве спорткара, именно на нем актер ездил во времена, когда принимал участие в автогонках, выступая за разные команды.