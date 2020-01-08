На смартфонах и планшетах Samsung обнаружено шпионское ПО





Компания Samsung использует в своих устройствах программное обеспечение компании Qihoo 360, которое интегрировано в функцию Device Care. Данное ПО во время работы с накопителем отправляет данные на серверы в Китае, но проследить точный путь экспертам не удалось. Специалисты отметили, что ранее фирма Qihoo 360 уже была обвинена в краже конфиденциальной информации, поэтому пользователям не понятно, почему Samsung использует столь сомнительное программное обеспечение на своих смартфонах и планшетах.Изъян программы заключается в том, что сканер на устройстве имеет полный доступ ко всем личным данным, поскольку ПО является частью операционной системы. Однако, согласно законодательную Китая, все производители программного обеспечения из Поднебесной обязаны собирать информацию о пользователях, чтобы по требованиям предоставлять её государственным органам. Пока не понятно, почему компания Samsung, зная о данной погрешности, продолжает использовать шпионскую программу.